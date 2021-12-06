Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızı Atakan Çelik’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı kendine hayran bıraktı
Kadrosunda Safa Sarı, Cenan Adıgüzel, Ahmet Hilmi Deler, Ebru Yücel, Fatma Tezcan gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sevilen oyuncusu Atakan Çelik'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Atakan Çelik evli mi?", "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorularının yanıtlarını arattı. Çelik'in gözlerden sakındığı eşi Zeynep'i görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Atakan Çelik'in güzeller güzeli eşi Zeynep...
06.12.2021 22:49
- Son Güncelleme: 07.12.2021 10:07
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı eğlence programında sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Atakan Çelik'in hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, özellikle ünlü oyuncunun aşk hayatını merak ederek "Atakan Çelik evli mi?", "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorularının yanıtlarını arattı.
Ünlü oyuncunun eşini görenler ise "Çok güzel", "Atakan ile çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.
İşte başta Atakan Çelik olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...