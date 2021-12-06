Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızı Atakan Çelik’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı kendine hayran bıraktı

İnternet kullanıcıları, özellikle ünlü oyuncunun aşk hayatını merak ederek "Atakan Çelik evli mi?", "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorularının yanıtlarını arattı.

Ünlü oyuncunun eşini görenler ise "Çok güzel", "Atakan ile çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.

İşte başta Atakan Çelik olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...