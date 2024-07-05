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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024, 11:20 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024, 11:20

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son hali görenleri şaşırttı! Duygulandıran paylaşım ile büyüme sürecini paylaştı

Ebrar Demirbilek, ilk olarak "Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i" olarak tanındı ve daha sonra Hercai dizisindeki performansıyla tüm gözleri üzerine çevirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, son paylaşımlarıyla yine gündeme geldi ve izleyicilerin dikkatini çekti. Ablasının çektiği bir video ile başlayan şöhret sürecini paylaşan Demirbilek, büyüme sürecini de gösterdi. Bu paylşıma çok sayıda kullanıcı "Ne ara bu kadar büyüdün" ve "Ne kadar şanslısın böyle bir ablan olduğu için" gibi yorumlar peş peşe geldi.

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