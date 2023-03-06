Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’nin eşi ve kızına bakın: "O artık evli mutlu çocuklu"

Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın, görenler, "O artık evli, mutlu, çocuklu" yorumları yapıyor. Oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımda bulunan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son halini görenler hayran kalırken eşi ve kızı Müjgan da sosyal medyada gündem oldu.