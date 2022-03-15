SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin’ine mavi tik dolandırıcılığı! "Hesabımı geri alamadım dolandırıldım"

"Hesabımı geri alamadım dolandırıldım" diyen Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'ine mavi tik dolandırıcılığı ile başı dette! Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un rol aldığı, ATV'nin rekortmen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da 'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, hesabını çaldığı ve kendisini dolandırdığı iddiasıyla İbrahim T.'den şikayetçi oldu. İddialara göre Alpaslan Özmol, alpaslanozmoloffical isimli instagram hesabına mavi tik almak için İbrahim T.'ye bin lira para gönderdi. Sonrasında ise İbrahim T. hesabı geri vermek için 2 bin 500 lira para istedi. Parayı göndermeyen Özmol dolandırıldığını ve hesabının çalındığını fark edince şikayetçi oldu.