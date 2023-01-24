Cinsiyetini değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali tanınmaz halde! İlişki Durumum Karışık dizisiyle tanınmıştı

Başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekin ve Nurseli İdiz'in paylaştığı İlişki Durumum Karışık dizisiyle tanınan oyuncu Aybike Esin Tumluer 2017 yılında cinsiyetini değiştirmişti. Erkek olmak için ameliyat masasına yatan Tumluer'in son hali gündemde yer alıyor. Sevilen oyuncu geçirdiği operasyonla bambaşka biri oldu. Sosyal medya Aybike Esin Tumluer'in yeni imajını konuşuyor. Show TV'nin İlişki Durumum Karışık dizisinde Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun yeni halini görenler yorum yağmuruna tuttu.