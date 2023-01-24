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Cinsiyetini değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali tanınmaz halde! İlişki Durumum Karışık dizisiyle tanınmıştı

Cinsiyetini değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali tanınmaz halde! İlişki Durumum Karışık dizisiyle tanınmıştı
24.01.2023 11:10

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Başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekin ve Nurseli İdiz'in paylaştığı İlişki Durumum Karışık dizisiyle tanınan oyuncu Aybike Esin Tumluer 2017 yılında cinsiyetini değiştirmişti. Erkek olmak için ameliyat masasına yatan Tumluer'in son hali gündemde yer alıyor. Sevilen oyuncu geçirdiği operasyonla bambaşka biri oldu. Sosyal medya Aybike Esin Tumluer'in yeni imajını konuşuyor. Show TV'nin İlişki Durumum Karışık dizisinde Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun yeni halini görenler yorum yağmuruna tuttu.

Magazin Videoları
"İlişki Durumu Karışık" dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Aybike Esin Tumluer, 2017'de cinsiyet değiştirmişti. Atlas Karan ismini alan oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.

ADINI "ATLAS KARAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Operasyon sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.Ünlü oyuncuyu görenler 'değişmiş' şeklinde yorumlar yaptı.

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