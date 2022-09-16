Haberler Magazin Videoları Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı

Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı

Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı
16.09.2022 15:17 - Son Güncelleme: 16.09.2022 15:18

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:51
Seda Sayan'dan eşi Çağlar...
Magazin 00:15
Şeyma Subaşı ve sevgilisi...
Magazin 00:27
Çağla Şıkel yıllar önceki...
Magazin 01:37
Hadise ayrılığı sosyal medya...
Magazin 00:38
Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’ya...
Magazin 00:58
Oğuzhan Koç alay konusu olan...
Magazin 00:30
Melis Sezen oryantal dansıyla...
Magazin 00:23
Ahsen Eroğlu kumsaldan...
Magazin 00:20
Gupse Özay ‘hoş geldin’ deyip...
Magazin 00:46
Hazal Kaya sarı elbiseyle...
Magazin 01:57
Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi...
Magazin 00:03
Songül Karlı’dan iddialı...

Çin’in Hunan eyaletindeki telekomünikasyon şirketi China Telecom binasında çıkan yangın tüm katları sardı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı...

Magazin Videoları

Çin'in Hunan eyaletindeki telekomünikasyon şirketi China Telecom binasında çıkan yangın tüm katları sardı.


Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde bulunan telekomünikasyon şirketi "China Telecom" binasında yangın çıktı. Binadan yoğun duman yükselirken, alevler tüm katlara yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Alevler uzun süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA