Arto ve Seren Serengil'den bomba Mehmet Dinçerler itirafı: ''Değişik cinsel fantezileri varmış''

4.5 aydır evli olan Hadise evi terk etti ve Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Mehmet Dinçerler'in sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı yönünde bilgiler gelirken Mehmet Dinçerler Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş ve ardından tüm hesaplarını kapatmasıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yaşananların ardından ilk kez görüntülenen Hadise'nin mutsuzluğu yüzünden okunurken, Arto ve Seren Serengil'den olay açıklamalar geldi.