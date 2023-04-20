RAMAZAN İMSAKİYE
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Çiçeği burnunda aşıklar Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatil rotasını belirledi!

Çiçeği burnunda aşıklar Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatil rotasını belirledi!
20.04.2023 12:55 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:55

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4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bunlar olurken, Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde çift cicim aylarının tadını çıkarıyor. Bayram tatili için yurt dışına çıkmayı tercih eden çiftten ilk kareler geldi.

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