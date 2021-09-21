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Ceyda Ateş, kızının bu eğlenceli videosunu paylaştı! Hayranlarından beğeni ve yorum yağdı...

Ceyda Ateş, kızının bu eğlenceli videosunu paylaştı! Hayranlarından beğeni ve yorum yağdı...
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2018 yılında Buğra Toplusoy ile Amerika'da dünyaevine giren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2020'de ise kızı Talia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ateş, son paylaşımında minik kızı Talia'ya yer verdi. Talia ile geçirdiği eğlenceli anları "Güne pozitif başlamak" notuyla yayınlayan Ateş'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Minik Talia sevimli halleriyle kendine hayran bırakırken anne-kızın benzerliği de dikkat çekti. İşte Ceyda Ateş'in o paylaşımı...


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