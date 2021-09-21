Ceyda Ateş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Minik Talia sevimli halleriyle kendine hayran bıraktı anne-kızın benzerliği dikkat çekti
Ceyda Ateş paylaştı sosyal medya yıkıldı! 2018 yılında Buğra Toplusoy ile Amerika'da dünyaevine giren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2020'de ise kızı Talia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ateş, son paylaşımında minik kızı Talia'ya yer verdi. Talia ile geçirdiği eğlenceli anları "Güne pozitif başlamak" notuyla yayınlayan Ateş'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Minik Talia sevimli halleriyle kendine hayran bırakırken anne-kızın benzerliği de dikkat çekti. İşte Ceyda Ateş'in o paylaşımı...
21.09.2021 20:29
- Son Güncelleme: 21.09.2021 20:36
Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile Amerika'da dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 2020 yılında ise kızı Talia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Öte yandan anne-kızın benzerliği de dikkat çekti. İşte başta Ceyda Ateş olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...