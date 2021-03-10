Cesur pozların ismi! Hadise'nin değişimi şaşırttı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Son döneme dansları ve cesur pozlarıyla damga vuran Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem olmayı başarıyor. Verdiği pozlar ve danslarıyla sosyal medyayı sallayan güzel şarkıcı Hadise'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşkına çevirdi. Hadise'nin fotoğrafını gören hayranları bile ünlü ismi tanımakta zorlandı. İşte çok şaşıracağınız o fotoğraf ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Cesur pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi. Son döneme dansları ve cesur pozlarıyla damga vuran Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem olmayı başarıyor.

Verdiği pozlar ve danslarıyla sosyal medyayı sallayan güzel şarkıcı Hadise'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşkına çevirdi.

Hadise'nin fotoğrafını gören hayranları bile ünlü ismi tanımakta zorlandı.

İşte çok şaşıracağınız o fotoğraf ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...



Hadise

Hülya Avşar



Hande Erçel



Ajda Pekkan

Demet Akalın





Serdar Ortaç



Kenan İmirzalıoğlu



Burak Özçivit

Alişan

Şeyma Subaşı