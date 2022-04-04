Cerrahpaşalı Halit’in ablası Şıvga Gerez son haliyle şaşırttı! Gören yıllar onu teğet geçmiş dedi

Yayın hayatına 2003 yılında başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi, hem konusuyla hem de karakterleriyle 7'den 70'e herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizinin ağır ablası Şıvga Gerez, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Çakır'ı katleden Cerrahpaşalı Halit'in ablasını canlandıran Gerez'in son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'in son hali...