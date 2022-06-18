Ceren Benderlioğlu peş peşe aldı! Mankenlere taş çıkardı...

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Şimdilerde ATV'nin bir başka iddialı yapımı İçimizdeki Ateş ile televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Derin yırtmaçlı elbiseleriyle verdiği pozları art arda yayınlayan oyuncu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Ceren Benderlioğlu'nun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuyu görenler, "Kim der bir çocuk annesi", "Mankenlere taş çıkarır" yorumlarında bulundu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...