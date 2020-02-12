Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisiyle şaşırtmıştı... Uzak mesafe krizi sonu oldu 12.02.2020 15:45

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni yılın ilk günü Etiler'de bir mekandan Sabancılar'ın oğlu Kerim Sabancı ve arkadaş grubuyla çıkarken görüntülenmişti. Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı yakışıklı iş insanı ile sorunlar yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre Deren Talu, sevgilisi Kerim Sabancı'nın iş için New York'ta bulunup İstanbul'a çok az gelmesinden rahatsız oldu ve ikili arasında kriz yaşandı. İşte Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile sevgilisi arasında yaşananlar...

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı sonrası yeniden magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, yaklaşık iki aydır Arzu-Ömer Sabancı'nın oğulları Kerim Sabancı ile aşk yaşıyordu.

Deren Talu ile Kerim Sabancı'nın, 20 gün önce tartışıp ayrıldığı, daha sonra aralarındaki buzları erittiği iddia edildi. Posta'nın haberine göre; geçtiğimiz hafta yeniden barışan ikili, 'uzak mesafe' nedeniyle ayrılık kararı aldı.

New York'ta bir şirkette çalışan Kerim Sabancı, işi nedeniyle İstanbul'a çok az gelebiliyor. Bu durum, İstanbul'daki Deren'in hoşuna gitmiyor.

Etiler'de bir mekanda yeni yılın ilk gününü arkadaş grubuyla kutlayan çiçeği burnunda çift, ilk kez objektiflere takılmıştı. 2019'un sonunda aşkları ortaya çıkan Kerim Sabancı da Deren Talu gibi 23 yaşında.