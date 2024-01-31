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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 11:13 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 11:23

Celil Nalçakan sevgilisiyle görüntülendi!

2006'da ATV ekranlarında yayınlanan Sıla dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Celil Nalçakan, kariyeri boyunca sergilediği performanslarla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandıran Nalçakan, son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, 2006 yılında ATV'de izleyici ile buluşan Sıla dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle de geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son olarak Kardeşlerim'de Akif karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kariyeri boyunca sergilediği performanslarla sık sık adından söz ettiren Nalçakan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Celil Nalçakan ile güzel sevgilisinin oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

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