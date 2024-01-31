Celil Nalçakan sevgilisiyle görüntülendi!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, 2006 yılında ATV'de izleyici ile buluşan Sıla dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle de geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son olarak Kardeşlerim'de Akif karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri boyunca sergilediği performanslarla sık sık adından söz ettiren Nalçakan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Celil Nalçakan ile güzel sevgilisinin oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı.