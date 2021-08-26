Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan’dan kötü haber! Ezgi Mola’nın ardından Enis de koronavirüse yakalandı

Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan’dan kötü haber geldi. Yakın dostu Ezgi Mola’nın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunan Arıkan, covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı'nın temizlik hastası Safiye rolüne hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Ezgi Mola'nın koronaya yakalanmasının ardından bütün yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu.

Mola'nın ardından yakın dostu olan ünlü oyuncu Enis Arıkan da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu :(" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği temizlik hastası Safiye karakteriyle fenomen olan Ezgi Mola'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberler hayranlarını korkuttu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan Ezgi Mola, şu ifadeleri kullandı: "Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Testlerimin bazıları pozitif bazıları negatif. 7 tane test yaptılar bana.

Risk durumu devam ettiği için negatif çıkana kadar sürekli test yaptıracağım. İki aşı olmamamın avantajıyla en ufak bir semptom göstermiyorum. Eklem ağrısı, baş ağrısı, ateş, ya da benzer bir semptom hiçbir şey yok. O yüzden iyi ki iki aşımı yaptırmışım diyorum.

AŞININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI!

Bir hatırlatma olsun benden de; ne yazık ki yoğun bakım ünitelerinde olan hastaların yüzde 90 hastanın aşısı yok. Yaptırmayanlar ne olur bir kez daha düşünsün. Lütfen yaptırdın"