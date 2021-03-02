Çağla Şıkel doğum fotoğraflarıyla kutladı! Oğlu Uzay'ın yeni yaşında duygusallaşan Çağla'ya ilk yorum Esra Erol'dan...

Oğlunun yeni yaşını kutlayan Şıkel, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü: Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzay'ım Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yeniden büyütsem seni... Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm. İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum. Ah ya hislerimi anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım.