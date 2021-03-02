Çağla Şıkel doğum fotoğraflarıyla kutladı! Oğlu Uzay'ın yeni yaşında duygusallaşan Çağla'ya ilk yorum Esra Erol'dan...
Çağla Şıkel doğum fotoğraflarıyla kutladı! Oğlu Uzay'ın yeni yaşında duygusallaşan Çağla'ya ilk yorum Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'dan... 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Küçük oğlu Uzay 9 yaşına girdi, Çağla Şıkel doğum fotoğrafları ve oğlunun günbegün büyüdüğü hallerini sosyal meyda hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına bir de duygusal not yazan Çağla Şıkel'e yorum ve beğeni yağdı.
Oğlunun yeni yaşını kutlayan Şıkel, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü: Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzay'ım Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yeniden büyütsem seni... Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm. İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum. Ah ya hislerimi anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım.
Mankenlik yaptığı yıllarda podyumların en gözde ismiydi Şıkel... Attığı her adım haber oluyor, yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmüyordu. 1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapan Emre Altuğ da Şıkel gibi 2000'li yılların başında kariyerinin zirvesine ulaştı.