Çağla Şıkel Nail Gönenli ile birlikte görüntülendi!

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olmuşlardı. 2015 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Altuğ ile Şıkel'in boşanma sonrası parmak ısırtan dostluk devam ediyordu. Ta ki Şıkel'in adının aşk haberlerine karışmasına dek. Bir süredir bu haberler nedeniyle aralarının açık olduğu iddia edilen ikiliden Şıkel, durdu durdu aşk bombasını patlattı. Şıkel yeni aşkı Nail Gönenli ile yakalandı. Aşk bombasının patlamasının ardından kaçış bitti. Nail Gönenli ile Çağla Şıkel bakın bu kez nerede görüntülendi.