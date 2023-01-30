Haberler Magazin Videoları Çağla Şıkel Nail Gönenli ile birlikte görüntülendi!

Çağla Şıkel Nail Gönenli ile birlikte görüntülendi!

Çağla Şıkel Nail Gönenli ile birlikte görüntülendi!
30.01.2023 11:44 - Son Güncelleme: 30.01.2023 11:44

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:47
12 senedir aynı yastığa baş...
Magazin 02:04
Murat Dalkılıç’tan Merve...
Magazin 00:15
Meltem Yılmazkaya evlilik...
Magazin 01:48
Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan...
Magazin 00:19
Eski ünlü çift barıştı mı?...
Magazin 00:09
Afrodit Banu Alkan Hülya...
Magazin 00:11
Kansere yakalanan Aydemir...
Magazin 00:49
Seren Serengil transparan...
Magazin 01:08
Neslihan'ın güzelliği...
Magazin 00:57
Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle...
Magazin 01:03
"Antidepresan" şarkısını...
Magazin 06:08
Nihat Doğan'dan eski dostu...

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olmuşlardı. 2015 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Altuğ ile Şıkel'in boşanma sonrası parmak ısırtan dostluk devam ediyordu. Ta ki Şıkel'in adının aşk haberlerine karışmasına dek. Bir süredir bu haberler nedeniyle aralarının açık olduğu iddia edilen ikiliden Şıkel, durdu durdu aşk bombasını patlattı. Şıkel yeni aşkı Nail Gönenli ile yakalandı. Aşk bombasının patlamasının ardından kaçış bitti. Nail Gönenli ile Çağla Şıkel bakın bu kez nerede görüntülendi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA