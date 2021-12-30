Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkını elbise faturası ifşalamıştı! Seren Serengil’den olay sözler: ’Büyük rezalet’

SEREN KENDİNİ TUTAMADI

Bugün bu olay yeniden açıldı ve Seren Serengil Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Hadise iş arkadaşı olan kadının oradayken ilişkiye girdi gerçekten hançerlemek mi? Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal" dedi.