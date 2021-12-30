Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkını elbise faturası ifşalamıştı! Seren Serengil'den olay sözler: 'Büyük rezalet'
Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı yeniden gündemde! Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddiaya göre 'Hadise - Reza Zarrab yasak aşkı elbise faturası ile ifşa oldu ve ikilinin ilişkisini O Ses Türkiye jürilerinden biri biliyordu. Bircan Bali'nin olay yaratan bu sözlerinin ardından Seren Serengil de konuştu. Yaşadığı zor günlerin ardından ekranlara geri dönen Serengil, Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i arkadaşı Hadise ile aldattığı iddiası 2021 yılının büyük rezaleti olarak yorumladı, bakın neler söyledi...
Erbu Gündeş ve Hadise'nin küslüğü ve ortaya atılan iddialar 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti. Hadise ile arkadaşlığını bitiren Gündeş, çıkan bu söylentiler hakkında sessiz kalmıştı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkınınelbise faturasıyla ifşalandığı ileri sürülmüştü. Bu iddiay Bircan Bali'den gelmişti.
SEREN KENDİNİ TUTAMADI
Bugün bu olay yeniden açıldı ve Seren Serengil Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Hadise iş arkadaşı olan kadının oradayken ilişkiye girdi gerçekten hançerlemek mi? Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal" dedi.
"ALLAH AFFETSİN"
Öte yandan önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'in,, sosyal medyaya bir görüntüsü düştü. Sahnede Çal Bu Gece şarkısını seslendiren Gündeş, bir ara seyircilerine dönüp; "Asla affetmem, Allah affetsin ben affetmem." dedi.
O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz'da geçtiğimiz ay yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.