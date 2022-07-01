Burcu Güneş 'oğlumu evlendireceğim çık' diyen ev sahibi ile mahkemelik oldu! Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, 2018 yılında İstanbul Beşiktaş'taki bir daireyi kiraladı. A.S.'ye ait olan evde 2021 yılı sonlarına kadar ikamet eden Güneş, iddiaya göre, 'Oğlumu evlendireceğim. Çık' diyerek tahliye edilmek istendi. Kira sözleşme bitimine henüz 8 ay kala ev sahibini kırmayan 46 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Üsküdar'da başka bir eve taşındı. İddiaya göre evi acilen tahliye eden Güneş, anahtarı teslim ettiği ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağı imzaladı.

Sabah'ın haberine göre; bir süre sonra İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açan ev sahibi, 'Boya badana yapmadan çıktı' ve 'Kontrat süresinden erken çıktı' iddiaları ve kullanımdan kaynaklı yıpranmalar nedeniyle tespit yapılmasını isteyerek bir de 2 tam kira bedeli talep etti.

Mahkemenin yaklaşık 18 bin liralık tespit raporuyla icra takibi başlatan ev sahibi yine iddiaya göre Güneş'in boşalttığı evin adresine tebligatlar gönderdi. Karardan haberdar olan Güneş, mahkemeye itirazda bulunarak takibi durdurdu. Güneş, taşındığı evdeki adrese gelen tebligatlar nedeniyle İcra Müdürlüğünce borçlu göründüğünü belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Güneş, eski ev sahibinin kötü niyetli olarak kira artışının yükseldiği dönemde bahanelerle kendisini evden apar topar çıkarttığını, bu nedenle evdeki boya badana işlerini yaptıramadığını ve ev sahibinin isteğiyle evden çıkmasına rağmen bir de ev sahibi tarafından dava edildiğini ileri sürdü.