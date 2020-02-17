Burcu Esmersoy travmatik hayat hikayesi: ''Anneme teyze diyorduk! Anneme 'Anne' dedim annemden diye tokat yedim'' 17.02.2020 18:58

Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın youtube'de yayınlanan KATARSİS isimli programına konuk oldu. Burcu Esmersoy verdiği röportajda annesiyle ilişkisine dair travmatik açıklamalarda bulundu. Esmersoy, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" dedi. İşte Burcu Esmersoy'un yürekleri burkan anne açıklaması...