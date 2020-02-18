Söz ve müziği Barış Manço'ya ait olan 'Hal hal' adlı şarkıda, yavru ceylan gibi kaçan Nazo gelin çaydan nasıl geçer? 18.02.2020 00:42

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Söz ve müziği Barış Manço'ya ait olan 'Hal hal' adlı şarkıda, yavru ceylan gibi kaçan Nazo gelin çaydan nasıl geçer?" sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu soruyu okurken kendisini gülmekten alıkoyamadı. İşte o anlar...