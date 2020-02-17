Burcu Esmersoy işkence anlarını sesi titreyerek anlattı: Babam tuvalete kapatıp hortumla dövüyordu 17.02.2020 12:38

Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın youtube'de yayınlanan KATARSİS isimli programına konuk oldu. Burcu Esmersoy verdiği bir röportajda babası Timur Esmersoy hakkında bulunduğu itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Esmersoy'un ''Babam beni çocukken tuvalete kapatıp hortumla döverdi'' açıklaması şiddetin boyutunu ve Esmersoy'un çocukken yaşadığı travmanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Son günlerde eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'a yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren 43 yaşındaki Burcu Esmersoy, babasıyla ilgili çocukluğunda yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Peki, Burcu Esmersoy'un babası Timur Esmersoy kimdir? İşte Burcu Esmersoy'un babası ve çocukluk dönemine ait itirafı...

Burcu Esmersoy babası Timur Esmersoy hakkında itiraflarıyla yürek burktu. 5 yaşındayken babasının başka bir ailesinin olduğunu öğrendiği için anne ve babasının ayrıldığını, bu sebepten de babaannesi ve dedesi ile büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, çocukluk döneminde yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEME 'ANNE' DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" dedi. Esmersoy içinde bulunduğu bu durumu 18 yaşındaki annesinin 'Artık bana anne diyebilirsin' demesiyle sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.

"BİR BABA NASIL OLMASI GEREKİYOR BİLMİYORUM"

Yıllar önce babasıyla arasındaki sorunlardan dolayı gündeme gelen Esmersoy, hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği daha anlattı. Esmersoy, programda sözlerine şöyle devam etti: Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi.

"BABAMI ÇOK HASTA GÖRDÜĞÜMDE KENDİMİ RAHATLAMIŞ HİSSETTİM"

Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim."

"TUVALETTE HORTUMLA DÖVDÜ"

"Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu."