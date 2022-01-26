Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı.



Ancak değişen dünyaya ayak uyduran Burcu, sosyal medyanın tanıtım gücünü keşfetti.







Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan eski model, Story'den 15 saniyelik tanıtım için 80 bin lira alıyordu.



Ancak son günlerde 100 bin lira almaya başladı. Post'ta birkaç gün kalan Story, yüz binlerce kez izleniyor.



HAYRANLARINDAN ÖVGÜ VAR

Sosyal medyayı çok aktif kullanması nedeniyle birçok markayı peşinden koşturan Burcu Esmersoy, kendisine uygun ürünleri tanıtıyor.

Bu ürünlerin de satışına ciddi katkı sağlıyor.

İnanmadığı hiçbir ürünün ne reklamında oynayan ne de sosyal medya hesaplarından tanıtım yapmayan sarışın güzele, hayranlarından da büyük övgü var.