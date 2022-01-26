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Burcu Esmersoy Instagram Story ücretine zam: 15 saniyede 100 bin TL!

Burcu Esmersoy Instagram Story ücretine zam: 15 saniyede 100 bin TL!
26.01.2022 14:19

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Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, Instagram Story’den tanıtım ücretine zam yaptı. Markalar, 15 saniyelik tanıtım için artık 100 bin lira ödeyecek.

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Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı.

Ancak değişen dünyaya ayak uyduran Burcu, sosyal medyanın tanıtım gücünü keşfetti.




Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan eski model, Story'den 15 saniyelik tanıtım için 80 bin lira alıyordu.

Ancak son günlerde 100 bin lira almaya başladı. Post'ta birkaç gün kalan Story, yüz binlerce kez izleniyor.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ VAR
Sosyal medyayı çok aktif kullanması nedeniyle birçok markayı peşinden koşturan Burcu Esmersoy, kendisine uygun ürünleri tanıtıyor.

Bu ürünlerin de satışına ciddi katkı sağlıyor.

İnanmadığı hiçbir ürünün ne reklamında oynayan ne de sosyal medya hesaplarından tanıtım yapmayan sarışın güzele, hayranlarından da büyük övgü var.

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