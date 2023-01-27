Burcu Esmersoy derin dekoltesiyle paylaştı! Takipçisinden “Olmamış çünkü bir kıyafet göremiyorum” yorumu geldi! Bakın ne cevap verdi...

Nazım Akmandil ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Esmersoy, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah derin sırt dekolteli bodysi ile kamera karşısına geçen sunucu, banyoda verdiği pozları art arda yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olarak binlerce yorum aldı. Esmersoy'un müstakbel eşi ve kıyafeti ile ilgili yorumlarda bulunan takipçilerine verdiği yanıtlar ise dikkat çekti. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı ve gelen yorumlar...