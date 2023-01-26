Burcu Esmersoy derin dekoltesiyle paylaştı! Takipçisinden “Olmamış çünkü bir kıyafet göremiyorum” yorumu geldi! Bakın ne cevap verdi...
Nazım Akmandil ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Esmersoy, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah derin sırt dekolteli bodysi ile kamera karşısına geçen sunucu, banyoda verdiği pozları art arda yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olarak binlerce yorum aldı. Esmersoy'un müstakbel eşi ve kıyafeti ile ilgili yorumlarda bulunan takipçilerine verdiği yanıtlar ise dikkat çekti. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı ve gelen yorumlar...
26.01.2023 23:48 - Son Güncelleme: 26.01.2023 23:48
Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, geçen sene İtalya'da nikah masasına oturacaktı fakat düğün yapacakları otelin dolu olması sebebiyle nikahı ertelemeye karar vermişti.
Eylül 2023'te dünya evine girecekleri konuşulan çiftten Burcu Esmersoy, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.