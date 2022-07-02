Burcu Biricik tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kırmızı mayosuyla dikkat çekti

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Fatma gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. 2016 yılında evlendiği eşi Emre Yetkin ile tatile çıkan Biricik, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak kırmızı mayosuyla kayalıklarda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kayalıkları adeta podyuma çeviren Biricik'in fit hali dikkatlerden kaçmazken ilk yorumlar rol arkadaşları Enis Arıkan ile Olgun Toker'den geldi. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan tatil pozu...