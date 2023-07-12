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Burak Özçivit, Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde düğününde kurtlarını döktü! İşte o anlar…

Burak Özçivit, Çağrı Şensoy - Buse Arslan’ın düğününde düğününde kurtlarını döktü! İşte o anlar…
12.07.2023 12:58 - Son Güncelleme: 12.07.2023 13:00

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ile Buse Arslan'ın sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve ünlü çift geçen günlerde Bolu'da nikah masasına oturdu. Orman içinde hizmet veren bir otelde dünyaevine giren ve konukları için burayı bir hafta kapatan çiftin düğünden pozları çok konuşuldu. Düğün için farklı aktiviteler planlayan çiftten ve arkadaşlarından yeni paylaşımlar geldi. Öte yandan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ise düğünde kurtlarını döktü.

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