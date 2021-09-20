MasterChef eleme gecesinde üzücü anlar! Yarışmadan kim elendi - kim gitti? MasterChef Türkiye 2021'de bir eleme gecesi daha son buldu. Yarışmanın takipçileri ve elenen ismi merak eden vatandaşlar arama motorlarından; Masterchefte bu akşam kim gitti? Masterchefte kim elendi? Masterchefte kim gitti? Masterchef Tunahan elendi mi? Masterchef Ateş elendi mi? MasterChef'te yarışmadan kim gitti? MasterChefte yarışmaya kim veda etti? Masterchefte hangi yarışmacı elendi? sorularını aratmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'ye 19 Eylül gecesi veda eden yarışmacı...

MasterChef Türkiye 2021'de bir eleme gecesi daha son buldu. Eleme adayları, ilk olarak yaratıcı tabaklarla şefler karşısına çıktı. Yarışmacılara bu etapta ana ürün olarak pirinç verildi. Burada 6 isim arasından 3 isim, bir hafta daha programda kalabilme imkanını yakalarken, 3 isim eleme finalinde yemek yaptı. Eleme finalinin ikinci turunda MasterChef Tunahan, MasterChef Ateş ve MasterChef Mustafa, Mehmet Şef'in imza tabağı olan Gece Gibi Siyah tabağıyla şeflerin karşısına çıktı. Verilen sürede ellerinden geleni yapan yarışmacılar, sunumlarını gerçekleştirdi. İşte MasterChef Türkiye'ye 19 Eylül gecesi veda eden yarışmacı...

Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te elenen isim MasterChef Tunahan oldu.

Tunahan'ın elendiğini duyan Ateş gözyaşlarına hakim olamayıp Tunahan Ak'a sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Yarışmanın sevilen ismi Tunahan'ın yarışmaya veda ettiğini duyan arkadaşları üzüntüye boğulurken Tahsin Küçük'ün ise Tunahan'a dakikalarca sarılıp ağlağı görüldü.

Masterchef Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan kimdir sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında ilginç yarışmacılar dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların merak ettiği isimlerden birisi ise Tunahan Ak oldu. Muzip davranışları ve şakalarıyla dikkat çeken Tunahan Ak ismi jüriyi gülmekten kırdı geçirdi. Peki; Masterchef Tunahan kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

Tunahan Ak, 19 yaşında ve aşçıdır. Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile şeflerden tam not aldı.

Genç yarışmacı Tunahan Ak, patates yatağında bonfile yaptı. Somer şef hayır dedi, Danilo ve Mehmet Şef ise evet dedi. Tunahan Ak ikinci tura çıkmayı başardı.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin "Eti nasıl pişirmek istedin?" sorusuna "Tavada" şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü.

Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan'ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında "Kamera şakası falan değilsin dimi" diyerek tepki verdi.