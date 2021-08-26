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‘Böyle squat yapan görülmedi’ Hande Ataizi mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı…

‘Böyle squat yapan görülmedi’ Hande Ataizi mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı…
26.08.2021 18:15
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Hande Ataizi mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı… Benjamin Harvey'den olan oğlu Aslan Leon ve 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatiline devam eden Hande Ataizi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 47 yaşındaki oyuncu, spor salonunda süper mini şortuyla squat yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ataizi'ne takipçileri "Kesinlikle yaşlanmıyor", "Kim der 47 yaşında bir çocuk annesi diye", "Genç kızları cebinden çıkarır" gibi yorumlar yapıldı. İşte Hande Ataizi'nin sosyal medyaya damga vuran spor paylaşımı....


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