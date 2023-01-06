Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ve Serdar Bilgili açıklaması! Bomba tatil görüntüsünün ardından 'aşk var mı yok mu?' derken gerçek ortaya çıktı. Yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile adı sık sık 'aşk yaşıyorlar' şeklinde anılan Birce Akalay son olarak geçtiğimiz günlerde Serdar Bilgili ile Mardin tatilinde görüntülenmişti. O karelerin ortaya çıkmasıyla ikilinin aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Birce Akalay, önce arkadaşı İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan sonra da Serdar Bilgili hakkındaki açıklamasıyla gündeme geldi.