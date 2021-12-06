Haberler Magazin Videoları Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerine ''ilişki öpüşünce güzel'' dedi! Mr. Jade Özkan Şen küplere bindi: ''Kadında namus yoksa...''

Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerine ''ilişki öpüşünce güzel'' dedi! Mr. Jade Özkan Şen küplere bindi: ''Kadında namus yoksa...''

Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerine ''ilişki öpüşünce güzel'' dedi! Mr. Jade Özkan Şen küplere bindi: ''Kadında namus yoksa...''
06.12.2021 17:23 - Son Güncelleme: 06.12.2021 17:37
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Bircan Bali'nin ifşa görüntülerine yaptığı açıklama İsmail YK'nın yeğenini kızdırdı! Küplere binen Mr. Jade Özkan Şen tepkisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'le samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın programında ifşa görüntüleri hakkında konuştu. "Birini seviyorsun öpüyorsun, Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Siz ilişkilerinizde kütüphanede kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün, ilişki öpüşünce güzel" diyen Bircan Bali, Özkan Şen'i çileden çıkarttı. Bali'nin eski aşkı bakın neler söyledi.

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Bircan Bali Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Bali eski sevgilisiyle bir dönem çıkan öpüşme fotoğraflarıyla ilgili sert konuşmuştu.

Bircan Bali "Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k...belik yapmadığımı düşünüyorum" demişti.

Bircan Bali'nin açıklaması sonrası eski sevgilisi Mr. Jade Özkan Şen sessizliğini bozdu. Bali'nin eski aşkı adeta çileden çıktı ve şunları söyledi: "Bir dönem geçmişte beraberlik yaşanmış bir insanın yıllar sonra benim hâlâ suskun kalmama rağmen üstümden prim yapması ne kadar ucuz. O gün de sustum bugün de susuyorum. Çünkü bize adamlığı böyle öğrettiler. Terk edilmem ederim. Eğer etmişsem bilin ki o insan çok çok büyük yanlış yapmıştır. Kimse olmadığı gibi kendisini namuslu göstermesin. Benim için en önemli kavram namus. Eğer bir kadında o yoksa bari sus. Gün gelir herkes senin ne mal olduğunu anlar. Şimdi sus ve kaşınma."

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