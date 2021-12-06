Bircan Bali'nin ifşa görüntülerine yaptığı açıklama İsmail YK'nın yeğenini kızdırdı! Küplere binen Mr. Jade Özkan Şen tepkisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'le samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın programında ifşa görüntüleri hakkında konuştu. "Birini seviyorsun öpüyorsun, Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Siz ilişkilerinizde kütüphanede kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün, ilişki öpüşünce güzel" diyen Bircan Bali, Özkan Şen'i çileden çıkarttı. Bali'nin eski aşkı bakın neler söyledi.