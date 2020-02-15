Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye finalisti Ceren Dörter kaç yaşında, nereli? 15.02.2020 13:55

Biran Ceren Dörter kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finali bugün saat 20.00'de başlayacak. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan isimler arasında Biran Ceren Dörter'de yer aldı. Biran Ceren Dörter, Hadise'nin takımında yer alıyor. Peki, Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye finalisti Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlendi. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı bulunuyor. Biran Ceren Dörter, Hadise'nin takımında yer alıyor. Peki, Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye finalisti Ceren Dörter kaç yaşında, nereli? İşte Biran Ceren Dörter hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ BİRAN CEREN DÖRTER KİMDİR?

Biran Ceren Dörter, gösterdiği performansıyla büyük yankı uyandırdı. O Ses Türkiye'ye daha önce de katılan ancak seçilemeyen Ceren Dörter, 2020 sezonunda seslendirdiği Lady Gaga'nın 'Shallow' şarkısıyla Seda Sayan hariç diğer jürileri döndürmeyi başardı. Hadise'nin takımında olan Dörter, yarışmaya Antalya'dan katıldı.

2009 yılında Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

Biran Ceren Dörter, tarzı ve sesiyle 'Hadise takımı'nın en dikkat çeken vokallerinden biri oldu.

Dörter, İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde biliyor.