Haberler Video Magazin Videoları Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış '20'li yaşların başı' paylaşımını görenler şoke oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış '20'li yaşların başı' paylaşımını görenler şoke oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış '20'li yaşların başı' paylaşımını görenler şoke oldu!
13.05.2021 12:56
Ana Sayfa 02:32
Fenerbahçe taraftarının Ali...
Ana Sayfa 05:16
İsrail'den Gazze'ye zehirli...
Ana Sayfa 00:52
''Şampiyonluğa inanmayan...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji 3 ili uyardı!...
Ana Sayfa 01:31
Terör örgütü PKK'ya "Pençe"...
Ana Sayfa 00:32
Defne Samyeli’nin ‘’Yaza...
Ana Sayfa 02:04
Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in...
Ana Sayfa 00:45
Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir,...
Ana Sayfa 00:45
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan...
Ana Sayfa 00:45
Bozkır Arslanı Celaleddin 21...
Ana Sayfa 02:23
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 05:45
İşgalci İsrail Gazze'yi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i '20'li yaşların başı' dedi görenler şoke oldu! Birce Akalay'la 1 yıl evli kalan Murat meğer hiç mi hiç değişmemiş... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Ümit arasında kalan Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya gündeminde. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından Birce Akalay'a kaptıran Murat Ünalmış, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmadı. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Murat Ünalmış, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 20'li yaşların başı ile şimdiki hali hemen hemen aynı olan başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi...


Magazin Videoları