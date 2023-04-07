RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun evinden gizli saklı çıktı

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun evinden gizli saklı çıktı
07.04.2023 10:49 - Son Güncelleme: 07.04.2023 10:50

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Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i yakalandı dizi aşkı gerçek oldu! 'Arkadaşız' demişlerdi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun evinden gizli saklı çıktı,aşk haberi gündeme bomba gibi düştü. Sevgili oldukları iddia edilen ve her seferinde arkadaş olduklarını belirten Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ceğhesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Bağdat caddesinde bir ev kiralayan Saraçoğlu ile Demir'in gizli saklı görüştükleri ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu'nun evinden çıkan Mert Ramazan Demir güneş gözlüğü ile gizlenmeye çalıştı.

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