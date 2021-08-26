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Beyonce ve eşi Jay-z kamera karşısına geçti! Özel elmas kolyesinin değeri dudak uçuklattı

Beyonce ve eşi Jay-z kamera karşısına geçti! Özel elmas kolyesinin değeri dudak uçuklattı
26.08.2021 12:07
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-z, Tiffany&Co için kamera karşısına geçti. Fotoğrafın yıldızı ise değeri 30 milyon dolar olan 128 karatlık kolyeydi!


ABD'li şarkıcı Beyonce ile rapçi eşi Jay-z, Tiffany&Co'nun reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Beyonce, markaya ait 30 milyon dolarlık özel elmas kolyesiyle poz verdi. Uzun tül eldivenleri ve siyah elbisesiyle eski tarz Hollywood'u yansıtan Beyonce, 60'ların romantik komedisi Tiffany'de Kahvaltı filmindeki Audrey Herburn'ün ünlü Holly Golightly karakterini taklit etti. Beyonce, 1877'de Güney Afrika'da çıkarılan değerli elması taşıyan dördüncü kişi oldu. Kolyeyi daha önce Lady Gaga da takmıştı.

Kazançlarını gayrimenkule yatıran Beyonce ve Jay-Z çiftinin, 1.5 milyar dolar serveti var. Çift, Forbes'in 'milyonerler' listesinde...

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