Bergüzar Korel'den gençlik yıllarına ait fotoğraf paylaşımı

Son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da, Han adını verdikleri ikinci oğulları ise geçen yıl mart ayında dünyaya geldi. Şu an 7.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Yeni bir paylaşımda bulunan Korel, bu kez gençlik yıllarına seslendi.