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Bergüzar Korel'den gençlik yıllarına ait fotoğraf paylaşımı

Bergüzar Korel'den gençlik yıllarına ait fotoğraf paylaşımı
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Son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da, Han adını verdikleri ikinci oğulları ise geçen yıl mart ayında dünyaya geldi. Şu an 7.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Yeni bir paylaşımda bulunan Korel, bu kez gençlik yıllarına seslendi.

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İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı:

"Şimdi bu kız karşıma gelseydi ona şunları söylerdim;
Kimse için isteklerinden, söyleyeceklerinden vazgeçme.
Yanlış anlaşılmaktan korkma.
Bırak herkes sevmesin seni,
Özelini sımsıkı tut,
Yaşadığın bir mutluluğu herkes bildiğinde sanma ki o mutluluk katlanıyor.
Hiçbir şey seni o insanların gözünde daha sevilir kılmaz.
Sen insanların seni sevdiği kadar değilsin
Zaten değerlisin.
Hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda söyle
"Neden" diye sor.
"Ben bunu istemiyorum" diyebil.
Çevrendeki kimseye bir borcun yok.
Korkma.
Hayır demeyi bil.
Hayatında olmasını istemediğin insanlara açıkça söyle ve mesafeni koy.
Kendini takdir et.
Tecrübelerine güvendiğin insanları dinle.
Ama seni ezmelerine izin verme.
Kim senin hakkında ne demiş, ne konuşmuş, ne yapmış bununla ilgilenme,
Hayatını onlara göre şekillendirme.
Çok oku.
Çok izle.

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