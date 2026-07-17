"Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’i ifşa etti

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, bu kez kariyeri değil dikkat çeken termos alışkanlığıyla adından söz ettirdi. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla Ergenç'in günlük rutinini gözler önüne serdi. Ünlü aktörün gittiği her yere envaiçeşit boyutta termos taşıdığı ve içeceklerini evde hazırladığı ortaya çıktı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Sosyal medyada kısa sürede büyük bir etkileşim alan videoda, Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı farklı boyutlardaki termoslar dikkat çekti. Eşinin bu titizliğini ve alışkanlığını diline dolayan Bergüzar Korel, paylaşıma "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.