"Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’i ifşa etti
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in günlük hayatındaki ezber bozan bir alışkanlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Ergenç'in gittiği her yere litrelerce sıvı ve farklı boyutlarda termoslar götürdüğünü esprili bir dille ifşa eden Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, bu kez kariyeri değil dikkat çeken termos alışkanlığıyla adından söz ettirdi. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla Ergenç'in günlük rutinini gözler önüne serdi. Ünlü aktörün gittiği her yere envaiçeşit boyutta termos taşıdığı ve içeceklerini evde hazırladığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada kısa sürede büyük bir etkileşim alan videoda, Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı farklı boyutlardaki termoslar dikkat çekti. Eşinin bu titizliğini ve alışkanlığını diline dolayan Bergüzar Korel, paylaşıma "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.
DIŞARIDA TÜKETMEK YERİNE EV KONFORU
Halit Ergenç'in, hem sıcak hem de soğuk içeceklerini dışarıdan satın almak yerine kendi damak tadına uygun şekilde evde hazırlaması bir kısım hayranı tarafından olumlu karşılanırken bir kısmı bu alışkanlığın oldukça zahmetli olduğunu dile getirdi.
Korel'in bu neşeli ifşası, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce yorum alarak günün en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.
MUTLU EVLİLİĞİN 17 YILLIK SAYFASI
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde uzun yılları geride bırakan ünlü çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Dönem dönem sosyal medya hesaplarından aile yaşantılarına dair doğal ve samimi kareler paylaşan ikili, bu son termos videosuyla da hayranlarının sempatisini bir kez daha kazandı.