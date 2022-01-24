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Bergüzar Korel doğumdan pozlarını paylaştı!

Bergüzar Korel doğumdan pozlarını paylaştı!
24.01.2022 21:31

OTOMATİK OYNAT

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Bergüzar Korel doğumdan pozlarını paylaştı! Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçen kasım ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez doğumdan karelerini Instagram hesabında yayınladı. Doğum sırasında kendisini yalnız bırakmayan yakın arkadaşı ve meslektaşı Beyza Şekerci ile hastanede çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Korel'in paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti. Şekerci'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

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