Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi? Son günlerde Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin evliliğinde yaşadığı kriz gündemden düşmüyor. Önce Hakan Baş ardından da Bensu Soral'ın basına sızan görüntüsü 'ihanet' iddialarını da beraberinde getirirken ünlü çiftten ilk açıklama geldi. Ancak Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi görüntüsü kısa sürede çok konuşulanlar arasında girdi. Peki, Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? İşte detaylar...