Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?
Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi? Son günlerde Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin evliliğinde yaşadığı kriz gündemden düşmüyor. Önce Hakan Baş ardından da Bensu Soral'ın basına sızan görüntüsü 'ihanet' iddialarını da beraberinde getirirken ünlü çiftten ilk açıklama geldi. Ancak Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi görüntüsü kısa sürede çok konuşulanlar arasında girdi. Peki, Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? İşte detaylar...
10.09.2021 14:29
- Son Güncelleme: 10.09.2021 14:29
BENSU SORAL HAMİLE KALMAK İSTEMİYOR!
Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, 2019 yılında da boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti ancak bu iddiaları Mikonos'tan ele ele görüntü vererek yalanlamışlardı. O gün bu gündür özel hayatı yakın mercek altına alınan genç oyuncu Bensu Soral, bir mekan çıkışında muhabirlerin, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtmıştı.
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