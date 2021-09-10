Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş’la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

Soral'a o dönem, 'neden ekranda olmadığı, bu durumun eşiyle bir ilgisi olup olmadığı' sorulunca güzel oyuncu, "Hakan, benim en büyük destekçim. Projeleri beraber inceliyoruz. Beğendiğim zaman ekrana geri döneceğim." şeklinde yanıt verdi.