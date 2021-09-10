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Haberler Magazin Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi? Son günlerde Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin evliliğinde yaşadığı kriz gündemden düşmüyor. Önce Hakan Baş ardından da Bensu Soral'ın basına sızan görüntüsü 'ihanet' iddialarını da beraberinde getirirken ünlü çiftten ilk açıklama geldi. Ancak Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi görüntüsü kısa sürede çok konuşulanlar arasında girdi. Peki, Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? İşte detaylar...

10.09.2021 14:29 - Son Güncelleme: 10.09.2021 14:29
Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş’la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi? İşte Hakan Baş - Bensu Soral evliliğinde yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş’la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

BENSU SORAL HAMİLE KALMAK İSTEMİYOR!

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, 2019 yılında da boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti ancak bu iddiaları Mikonos'tan ele ele görüntü vererek yalanlamışlardı. O gün bu gündür özel hayatı yakın mercek altına alınan genç oyuncu Bensu Soral, bir mekan çıkışında muhabirlerin, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtmıştı.

BENSU SORAL - HAKAN BAŞ MIKONOS TATİLİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş’la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

Soral'a o dönem, 'neden ekranda olmadığı, bu durumun eşiyle bir ilgisi olup olmadığı' sorulunca güzel oyuncu, "Hakan, benim en büyük destekçim. Projeleri beraber inceliyoruz. Beğendiğim zaman ekrana geri döneceğim." şeklinde yanıt verdi.

Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş’la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

"ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUM ÇÜNKÜ..."

"Çocuk düşünmüyor musunuz?" sorusuna Bensu Soral "Şu an çalıştığım kıyafet markası yüzünden fiziğime dikkat etmek zorundayım. Şuan çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum" dedi.

Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş’la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi?

HER ŞEY YOLUNDA!

Boşanma haberlerine inat el ele görüntülenen çift hayranlarını sevindirdi. Yunanistan'da ortak arkadaşları tarafından görüntülenen çift için her şey yolunda görünüyordu.

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