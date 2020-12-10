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Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...

Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan, herkesi şoke etti. 'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan, şimdilerde Doya Doya Moda programı ile ekranlarda. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan, bornozlu videosunda verdiği göğüs frikiği ile 'pes artık' dedirtti. Sosyal medyanın konuştuğu Bahar Candan kaç yaşında?

10.12.2020 15:05 - Son Güncelleme: 10.12.2020 15:30
Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...

Bahar Candan göğüs frikiği ile yine bir skandala imza attı. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, yaptığı tuhaf paylaşımlarla gündeme geliyor.

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Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan, son olarak bornozlu videolarını takipçileriyle paylaştı. Ancak paylaşılan videolardan birinde Bahar Candan'ın göğsünü göstermesi dikkat çekti.

Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...

Bir süre yayında kalan video, gelen tepkilerin ardından Bahar Candan tarafından silindi. Skandal hareketin ardından Bahar Candan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Bahar Candan ve ünlülerin yaşları...

Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...
HÜLYA AVŞAR
10 Ekim 1963
Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...
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