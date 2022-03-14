Bade İşçil'den oğlu Azur'a sansür! Babası Malkoç Sualp ile ilgili sırları söylerken ağzını kapatıp susturdu

Bade İşçil, önceki gün eski eşi Malkoç Sualp'ten olan oğlu Azur ile Emirgan sahilinde görüntülendi.







İstanbul'un beyazlara bürünmüş halini kaçırmak istemeyen güzel oyuncu, oğluyla yürüyüş yapıp oyunlar oynadı.







Annesiyle karın tadını çıkaran Azur'a muhabirler, "Annenle aran nasıl?" sorusunu yöneltince olanlar oldu.



Azur, "Çok iyi babamdan çok daha iyi babam..." diye konuşurken araya hemen Bade İşçil girdi.



Güzel oyuncu, ani bir hamle yapıp eliyle oğlunun ağzını kapattı.



Oğlunun aile sırlarını ifşa etmesinden endişe eden İşcil, panik yaşadı.



Minik oğlu için "Henüz magazine alışkın değil" diyen Bade İşçil, bir yandan da kahkahalar attı.



Bu arada Bade İşçil ile Malkoç Sualp, 2013 yılındaki evliliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı.



Güzel oyuncu, şiddet gördüğünü iddia ettiği eski eşiyle de oğlu için dost kaldı.