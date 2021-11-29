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Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas rüzgarına İbrahim Tatlıses'te kapıldı! Yere göğe sığdıramadı

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas rüzgarına İbrahim Tatlıses'te kapıldı! Yere göğe sığdıramadı
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Sosyal medya paylaşımları çok konuşulan 'İmparator' lakaplı usta şarkıcı İbrahim Tatlıses yine çok konuşulacak bir paylaşıma imzasını attı. İbo Show'un final yapmasının ardından şimdilik dinlenmeyi tercih eden, kısa bir süre önce oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses önceki gün, Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren genç oyuncu Simay Barlas hakkında paylaşım yaptı. Daha önce Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Selin Yeninci hakkında da paylaşım yapan İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede yankı buldu. İşte o paylaşım.

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