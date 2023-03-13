Azeri kızı Günel Zeynalova'nın göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Gündemden düşmeyen Hadise - Reza Zarrab ikilisiyle ilgili aşk iddiaları ayyuka çıktığı sırada Ebru Gündeş hakkında, "Adalet tecelli etti" yorumu yapan Günel Zeynalova eskiden Reza Zarrab'la aşk yaşıyordu. Hatta evlilik yolundaki ikilinin aşkının, Gündeş nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Son haliyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Azeri kızı Günel Zeynalova göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyada Seren Serengil'e benzetildi.