Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nerelidir? İsmail Hacıoğlu hakkında tüm bilgiler

Ayla filminde Süleyman karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu Kimdir? Aslen Nereli? Kaç yaşında? Kiminle evli? Boyu ve kilosu kaç? Burcu ne? Merak konusu tüm soruların yanıtları haberimizde…

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR NERELİDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İsmail Hacıoğlu aslen Bulgaristan'lıdır, babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı.

Ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu'nun Kardelen adında bir kız kardeşi vardır. Koyu Galatasarylı olan İsmail Hacıoğlu oyunculuğa henüz çocuk yaşta; 12 yaşında iken bir piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti.

Aslen Bulgaristanlı olan İsmail Hacıoğlu, 2015 yılı Ocak ayında evli olduğu eşi Vildan Atasever ile evliliklerini bitirmişlerdir.

İstanbul Sait Halim Paşa Yalısında 06 Şubat 2016 yılında Duygu Kaya Kurmaki ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştur.

2017 Senesinde Ayla adlı sinema filminde Süleyman Dilbirliği'nin gençlik yıllarını canlandırmış ve çok ilgi görmüştür.

Ödülleri:

2003 – 40. Antalya Film Şenliği – Umut Veren Genç Oyuncu – Karşılaşma

2003 – 15. Ankara Film Festivali – Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Karşılaşma)

2003 – 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Yılın Umut Veren Sanatçısı – Karşılaşma

2004 – 11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri – Umut Veren Erkek Oyuncu – Karşılaşma

2009 – 20. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" – Çakal

İsmail Hacıoğlu'nun'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Hasan) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)

2018 – Mehmetçik Kutül Amare (Üsküplü) (TV Dizisi)

2017 – Ayla (Süleyman Dilbirliği) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (Meftun) (TV Dizisi)

2015 – Kafes (Mehmet Sipahi) (Sinema Filmi)

2015 – Sonsuz Bir An (Sinema filmi)

2013 – Osmanlı Tokadı ( Fatih Sultan Mehmet) (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Murat) (Sinema Filmi)

2011 – Şüphe (Aziz Kutlu) (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Mustafa) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (Civan) (TV Dizisi)

2010 – Çakal (Akın) (Sinema Filmi)

2010 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… (Ekin) (Sinema Filmi)

2009 – Sonsuz (Volkan) (Sinema Filmi)

2008 – Vali (Sarp Uçar) (Sinema Filmi)

2008 – Sarıkamış Beyaz Hüzün (Delikanlı) (Sinema Filmi)

2008 – Hızlı Yarışçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Hoşçakal Güzin (Serkan) (TV Filmi)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Ali) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Sesleri (Yağız Haksever) (TV Dizisi)

2008 – Beni Unutma (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Veysel) (Sinema Filmi)

2007 – Sinekli Bakkal (Onur) (TV Dizisi)

2007 – Kabadayı (Murat) (Sinema Filmi)

2006 – Sınav (Mert) (Sinema Filmi)

2005 – Beyaz Gelincik (Memed Ali Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Fiko) (Sinema Filmi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Ozan Kozan) (TV Dizisi)

2002 – Koçum Benim (Ali) (TV Dizisi)

2002 – Karşılaşma (Osman) (Sinema Filmi)

2001 – Hiçbir yerde (Halim in Kardeşi) (Sinema Filmi)

2001 – Bana Şans Dile (Çağlar) (Sinema Filmi)