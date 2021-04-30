RAMAZAN İMSAKİYE
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Aygün Aydın haddini aştı! Önce Türk halkına sonra Hakan Sabancı’ya ağza alınmayacak sözler...

Aygün Aydın haddini aştı! Önce Türk halkına sonra Hakan Sabancı’ya ağza alınmayacak sözler...
30.04.2021 18:06
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Aygün Aydın'dan Seren Serengil ve Arto'ya sert çıkış! Edep sınırları aşıldı… Hakan Sabancı'nın beğendiği kadınları ve onunla yazışmalarını ifşa etmesinin ardından gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ile Seren Serengil'e sert çıktı. Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı birbirlerine hakaret eden taraflardan Aygün Aydın şirazeyi kaydırdı! Aydın, ağzını bozduğu açıklamada Türk milletine saldırdı. İşte o anlar...


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