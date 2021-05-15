Haberler Video Magazin Videoları Avatar Atakan parayı duyunca eşini havuza attı! İşte çiftin eğlenceli anları… | VİDEO

Avatar Atakan parayı duyunca eşini havuza attı! İşte çiftin eğlenceli anları… | VİDEO

Avatar Atakan parayı duyunca eşini havuza attı! İşte çiftin eğlenceli anları… | VİDEO
15.05.2021 19:07
Ana Sayfa 02:28
Beşiktaş’ın Göztepe...
Ana Sayfa 09:37
Galatasaray Beşiktaş maçı saat...
Ana Sayfa 01:23
Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç...
Ana Sayfa 00:21
İsrail'de plajdaki halkın...
Ana Sayfa 01:40
İşgalci İsrail’i Londra...
Ana Sayfa 00:29
İzmir'de feci kaza: TIR'ın...
Ana Sayfa 02:50
Şişli'deki mucizenin ardında...
Ana Sayfa 01:54
25 yaş küçük karısını...
Ana Sayfa 01:05
Dünyada ikinci olan gölümüz...
Ana Sayfa 02:22
Osmanlı mezarlığında içler...
Ana Sayfa 02:02
Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Ana Sayfa 00:38
Son dakika şampiyonluk...

Avatar Atakan parayı duyunca bakın ne yaptı! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Avatar Atakan lakaplı milli sporcu Atakan Arslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı. Hiç düşünmeden eşi Serap Korkmaz'ı yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin eğlenceli videosu ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Atakan Arslan'ın o paylaşımı…


Magazin Videoları