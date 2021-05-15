Avatar Atakan parayı duyunca eşini havuza attı! İşte çiftin eğlenceli anları… | VİDEO

Avatar Atakan parayı duyunca bakın ne yaptı! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Avatar Atakan lakaplı milli sporcu Atakan Arslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı. Hiç düşünmeden eşi Serap Korkmaz'ı yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin eğlenceli videosu ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Atakan Arslan'ın o paylaşımı…