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ARTO, GÜLBEN ERGEN'den özür diledi: ''Yeni TV programı yapalım''

ARTO, GÜLBEN ERGEN'den özür diledi: ''Yeni TV programı yapalım''
26.12.2022 12:51 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:01

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Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki bir ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Ardından Serengil, Instagram hesabından Bircan Bali ile Arto'nun mobbing yaptığını ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Arto'nun son hamlesi ortalığı kızıştıracak cinsten.

Magazin Videoları

Seren Serengil ile küsen Arto soluğu Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'in sahnesinde aldı. Gülben Ergen, dün akşam İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu. İzleyenler arasında olan Arto, sahneye çıktığında Gülben Ergen'den magazin yorumculuğu yaptığı programda kendisiyle ilgili söylediği şeylerden dolayı özür diledi.

Arto konuşmasında "Seni çok seviyorum senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için söylediğim sözler için..." deyince Ergen ise "Acaba ölecek miyim sahnede bir şey mi var?" diyerek yanıt verdi.

O anları görenler ise "Seren Serengil evde sinir krizi geçiriyordur" yorumlarında bulundu.

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