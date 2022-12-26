ARTO, GÜLBEN ERGEN'den özür diledi: ''Yeni TV programı yapalım''

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki bir ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Ardından Serengil, Instagram hesabından Bircan Bali ile Arto'nun mobbing yaptığını ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Arto'nun son hamlesi ortalığı kızıştıracak cinsten.