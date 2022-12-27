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Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ı ateşe verecek! Arto mikseri çalıştırdı o isimde özür diledi dedikleri kavga çıkarır

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki bir ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Ardından Serengil, Instagram hesabından Bircan Bali ile Arto'nun mobbing yaptığını ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Arto'nun son hamlesi ortalığı kızıştıracak cinsten.

27.12.2022 11:35 - Son Güncelleme: 27.12.2022 11:36
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’ı ateşe verecek! Seren ile küsen Arto mikseri çalıştırdı özür diledi Seren Serengil Ana gibi yar olmaz dedi

Moderatör koltuğunda Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun oturduğu Söylemezsem Olmaz programında şoke eden bir olay yaşanmış,

Seren Serengil programı terk etmişti.

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Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’ı ateşe verecek! Seren ile küsen Arto mikseri çalıştırdı özür diledi Seren Serengil Ana gibi yar olmaz dedi

Her şeyin normal başladığı Söylemezsem Olmaz'ın açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna gitmişti.

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’ı ateşe verecek! Seren ile küsen Arto mikseri çalıştırdı özür diledi Seren Serengil Ana gibi yar olmaz dedi

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’ı ateşe verecek! Seren ile küsen Arto mikseri çalıştırdı özür diledi Seren Serengil Ana gibi yar olmaz dedi

"Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'kovid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Kovid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."

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Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’ı ateşe verecek! Seren ile küsen Arto mikseri çalıştırdı özür diledi Seren Serengil Ana gibi yar olmaz dedi

Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kovid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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