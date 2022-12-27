Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ı ateşe verecek! Arto mikseri çalıştırdı o isimde özür diledi dedikleri kavga çıkarır
Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki bir ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Ardından Serengil, Instagram hesabından Bircan Bali ile Arto'nun mobbing yaptığını ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Arto'nun son hamlesi ortalığı kızıştıracak cinsten.
Moderatör koltuğunda Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun oturduğu Söylemezsem Olmaz programında şoke eden bir olay yaşanmış,
Seren Serengil programı terk etmişti.
Her şeyin normal başladığı Söylemezsem Olmaz'ın açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna gitmişti.
Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'kovid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Kovid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."
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Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kovid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.